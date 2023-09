Empoli, la squadra si ricarica in vista della Roma: concessi 2 giorni di riposo

Roma ed Empoli si ritroveranno da avversarie dopo la sosta e, vista la difficile situazione di classifica di entrambe, il match rappresenterà un primo crocevia importante della stagione per tutte e due le formazioni. Dopo il terzo ko di fila dall'inizio del campionato, la squadra toscana si è ritrovata per una seduta di scarico che ha visto protagonisti coloro i quali sono scesi in campo nel match di ieri. Paolo Zanetti, ha concesso poi due giorni di riposo. L'Empoli riprenderà ad allenarsi giovedì. Un modo per staccare la spina e provare a tornare più concentrati di prima e preparare al meglio la sfida dell'Olimpico contro i giallorossi.