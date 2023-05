Emozione Mourinho per l’incontro con Martina Navratilova: “Mi ha fatto sentire speciale”

L'allenatore portoghese ha pubblicato uno scatto con la storica tennista statunitense, come fosse un fan qualsiasi: "Non pensavo neanche mi conoscesse. Bello incontrare di nuovo anche Boris Becker"

Mourinho torna superstar al Foro Italico, anche se non con tutti. Nel giorno della finale degli Internazionali di tennis vinta da Medvedev su Rune e della standing ovation del Campo Centrale, l'allenatore della Roma si è concesso poi un'incursione dietro le quinte incontrando alcuni grandi campioni del passato. Tra cui Boris Becker e Martina Navratilova, una delle tenniste più importanti della storia, che addirittura ha fatto sentire "speciale" Mourinho. A scriverlo è stato lo stesso portoghese su Instagram: "Una fantastica domenica. Congratulazioni a Medvedev, mentre Rune è atteso da un grande futuro. È stato bello incontrare di nuovo Boris Becker e condividere con lui alcune idee di coaching. Non potevo credere quando la leggenda Martina Navratilova mi ha detto 'Se fossi stata una giocatrice di calcio mi sarebbe piaciuto essere allenata da te'. Non sapevo nemmeno che mi conoscessi!!!!! Grazie mille Martina per avermi fatto sentire speciale. Godetevi la vita, Boris e Martina, noi appassionati di tennis vi ameremo sempre".