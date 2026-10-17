Gasperini per la prima volta in questa stagione sperimenta l'emergenza all'interno della sua rosa, localizzata in due reparti: il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo mancano sia Cristante che Koné, entrambi per infortunio, in attacco Dybala e Malen tra acciacchi e squalifiche. A loro ovviamente si aggiunge Mile Svilar con Gollini che già è sceso in campo due volte. Praticamente mezza squadra fuori, con la conseguenza di un'occasione da sogno per quattro giocatori della Primaveraconvocati in prima squadra. Uno lo conosciamo già abbastanza bene, Antonio Arena, classe 2009: lo scorso anno ha esordito e segnato pure in Coppa Italia contro il Torino in una serata che è stata da record per l'italoaustraliano. Per lui in questa stagione 6 partite tra campionato e Youth League con 1 gol e 3 assist all'attivo.

In avanti insieme a lui c'è Lorenzo Paratici (classe 2008), tornato in estate di nuovo in prestito dalla Sampdoria: fino ad ora 5 partite e 1 gol segnato contro il Fenerbahce. Per rimpolpare il reparto offensivo Gasperini ha deciso di chiamare anche Mandjou Camara, partito bene con la squadra di Mattia Scala segnando una rete contro l'Empoli dopo le due siglate con l'Under 18. Un percorso in crescita per il guineano classe 2009, che Gasperini osserva da qualche mese: in estate lo ha mandato in campo anche nell'amichevole contro il Trastevere. Il giovane attaccante è stato l'ultimo regalo di Alberto De Rossi, che lo ha strappato alla concorrenza e messo a disposizione del'Under 18 lo scorso anno. Giocatore veloce, bravo nell'uno contro uno, col mito di Vinicius. Va disciplinato, ovviamente. E poi per il centrocampo c'è una 'vecchia' conoscenza come Alessandro Di Nunzio, classe 2007, a Trigoria ormai da 10 anni. Campione d'Europa under 17 nel 2024, un percorso importante in giallorosso e il rinnovo di contratto fino al 2027. Bravo tecnicamente, può fare la mezzala o il regista, con un buon fiuto del gol (ne ha fatti già 2 in Primavera).