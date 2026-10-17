Poche ore al fischio d'inizio di Roma-Genoa, match fondamentale soprattutto a livello mentale dopo la batosta di mercoledì col Real Madrid. Tanti gli assenti importanti per Gasperini, che dovrà rinunciare per infortunio ancora a Svilar e Cristante, a cui si aggiungono anche Paulo Dybala e Manu Koné oltre a Malen per squalifica. Tutti sono infatti out dai convocati, questo l'elenco completo diramato dalla Roma di cui fanno parte anche i giovani Di Nunzio e Camara, insieme a Paratici e Arena:

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Soulé, Arena, Paratici, Camara