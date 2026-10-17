Vista l'emergenza tra centrocampo e attacco per infortuni e squalifiche, l'allenatore giallorosso ha deciso di chiamare diversi 'baby' tra cui Arena e Camara
Svilar, il recupero continua: lavoro intenso in palestra per tornare il prima possibile
Poche ore al fischio d'inizio di Roma-Genoa, match fondamentale soprattutto a livello mentale dopo la batosta di mercoledì col Real Madrid. Tanti gli assenti importanti per Gasperini, che dovrà rinunciare per infortunio ancora a Svilar e Cristante, a cui si aggiungono anche Paulo Dybala e Manu Koné oltre a Malen per squalifica. Tutti sono infatti out dai convocati, questo l'elenco completo diramato dalla Roma di cui fanno parte anche i giovani Di Nunzio e Camara, insieme a Paratici e Arena:
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora
Attaccanti: Castro, Soulé, Arena, Paratici, Camara
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