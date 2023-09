Elite League, l’Italia Under 20 con Pisilli e Pagano batte 1-0 la Repubblica Ceca

Dopo il convincente pareggio di giovedì scorso a Berlino contro la Germania, per la Nazionale Under 20 è arrivata la prima vittoria nell'Elite League, come riporta Adnkronos. A Tabor, i ragazzi di Alberto Bollini hanno battuto 1-0 i padroni di casa della Repubblica Ceca grazie a un gol segnato al 18' della ripresa da Lorenzo Amatucci (Fiorentina). Per gli Azzurrini, un ottimo inizio in un torneo che proseguirà a ottobre con la sfida alla Polonia.