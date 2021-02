El Shaarawy: “Speravo in un risultato migliore, ora testa alta” – FOTO

Un nuovo inizio per Stefan El Shaarawy con la Roma. Il Faraone, dopo aver messo i primi minuti nelle gambe da quando è rientrato nella Capitale contro il Braga giovedì scorso, ha fatto ieri sera il suo secondo esordio in giallorosso in Serie A. Una gara per certi versi speciale per l’attaccante, che ha affidato ai social il proprio dispiacere per non aver centrato la vittoria con il Benevento: “Poteva esserci un finale migliore per questo ritorno in Serie A ma non c’è tempo per rammaricarsi.. tra 3 giorni c’è già un ottavo di finale da conquistare.. testa alta e guardiamo avanti”.