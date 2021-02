El Shaarawy al settimo cielo: “Questo è lo stato d’animo a Trigoria” – FOTO

Ieri è tornato in campo con la Roma a 634 giorni di distanza dall’ultima volta. Per questo motivo, Stephan El Shaarawy non può che essere al settimo cielo. Le foto dell’allenamento di oggi al centro sportivo Fulvio Bernardini, in vista della partita di domenica sera contro il Benevento, mostrano il “Faraone” sorridente durante la corsa e lo stesso numero 92 giallorosso ha condiviso gli scatti sul suo profilo Instagram. “Mood in Trigoria” la didascalia scelta, con una faccina che ride ad accompagnare il post.