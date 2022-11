El Shaarawy: “Soddisfatto del gol. La vittoria ci dà fiducia per giovedì”

Il Faraone aggiunge: "Questa vittoria è un segnale che non molliamo mai"

Stephan El Shaarawy è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-1 della Roma contro il Verona . Queste sono le sue parole.

Riuscite sempre in questi casi ad avere lo spunto giusto, è un segno di maturità? "Sì, è la mentalità e deve essere quella di una grande squadra: chi gioca e chi subentra deve avere sempre la testa per fare la differenza. La squadra ha grande qualità, creiamo tanto e concretizziamo un po' di meno, su questo aspetto dobbiamo migliorare. Ma la mentalità è quella di fare sempre la differenza, sia chi gioca dall'inizio sia chi entra dopo. Quelli che sono entrati oggi hanno fatto il loro e lo hanno fatto bene".

La Roma è quarta in un campionato equilibrato... "La Roma è là ed era importante agganciati alle prime posizione. Questa vittoria è un segnale che non molliamo mai, fino alla fine cerchiamo la vittoria e oggi è arrivata".

Questa Roma è sufficiente per battere Ludogorets e Lazio? "Penso che a prescindere da queste due partite la Roma abbia grande qualità. In alcune partite si può fare meglio in fase realizzativa, se miglioriamo questo aspetto possiamo fare male a chiunque".