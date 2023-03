El Shaarawy, Faraone e talismano: quando segna la Roma non perde (quasi) mai

Dopo il successo in casa con la Juventus, la Roma vola anche in Europa League. Due gol fatti e zero subiti (ormai quasi consuetudine in casa) e una qualificazione ai quarti che ora sembra più vicina. Contro la Real Sociedad a sbloccarla ci ha pensato Stephan El Shaarawy che con il gol di ieri è salito a quota 10 reti in maglia giallorossa nelle coppe europee, a meno 2 dal podio all time. Davanti a lui nella Roma odierna Pellegrini (12) e nella storia solo Zaniolo (11), il capitano, De Rossi (12), Totti (28) e Edin Dzeko (32). I primi due nel lontano 16/17 nel girone di Europa League contro l'Austria Vienna, l'ultimo quello di ieri sera, con in mezzo anche la doppietta da sogno contro il Chelsea nella fantastica Champions League della stagione 17/18.