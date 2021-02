Braga-Roma, nuovo esordio per El Shaarawy: l’ultima presenza in giallorosso 634 giorni fa

Nuovo esordio con la Roma per Stephan El Shaarawy, che al 70′ della sfida contro il Braga ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Pedro. Il “Faraone”, che si è piazzato sulla trequarti, precisamente sul centro-destra, non giocava con la Roma addirittura da 634 giorni: la sua ultima apparizione con la maglia giallorossa era infatti datata 26 maggio 2019, il giorno di Roma-Parma e dell’addio al calcio di Daniele De Rossi. Il ritorno di El Shaarawy – 139 presenze e 40 gol nella sua prima avventura nella capitale – è stato ufficializzato lo scorso 30 gennaio, in ritardo di qualche giorno a causa della positività al coronavirus del giocatore.