El Shaarawy, ad Halloween è solo dolcetto: 4º gol nella notte delle streghe

Con quello di ieri, siamo a quota 4 gol segnati da Stephan El Shaarawy ad Halloween. La notte delle streghe sembra fruttare particolarmente bene al numero 92 giallorosso. Prima la doppietta al Chelsea nel 2017, con la prima rete segnata a neanche un minuto dall'inizio della partita. Poi il gol al Milan lo scorso anno, in una delle partite più discusse, terminata con la sconfitta dei giallorossi. Infine, ieri contro l'Hellas Verona. Sui suoi canali social la Roma rivive questi momenti "magici" del Faraone con una carrellata di video raccolti in un post. Dolcetto o scherzetto? Il Faraone non ha dubbi, per i romanisti solo dolcetti