Sul rettilineo finale una sbandata può arrivare. Ma se a provocarla è qualcuno che ti prende il volante e ti manda fuori strada allora è diverso. La Roma stasera è stata derubata del quarto posto con due decisioni che tradiscono il regolamento: la revisione al Var di un episodio dubbio già interpretato in campo e un check che fa scorrere i secondi e toglie l’ultimo angolo ai giallorossi. Errori solari, regolamento alla mano. Ma il signor Marelli e tutta Dazn (ma perché a commentare la Roma c’è sempre un ex laziale??) evidentemente hanno una sorta di vangelo apocrifo del calcio. Uno con regole segrete, con cavilli nascosti, con verità inedite. E alla faccia dei tantissimi abbonati romanisti questi personaggi saliti alla ribalta negli ultimi mesi sbattono i pungenti sul tavolo e incolpano anche Ranieri di non essere rimasto per un confronto che stava assumendo il tono surreale di una puntata di Twin Peaks.

Mai visti così decisi con club come Inter, Juve o Milan. Mai visti così sicuri di una scelta che - regolamento maledetto alla mano - è sbagliata. E non c’è interpretazione o opinabilità su questo. Il rispetto della Roma, dei suoi tifosi e degli abbonati di una televisione che impone la scelta di essere pagata per vedere la serie A va a farsi benedire (che sforzo a non scrivere un’altra parola). Così il resto del salotto passa coi sorrisi di Gasperini che - lo diciamo a chiare note - preferiamo di gran lunga che resti dalle parti di Bergamo dove si passa dall’essere una squadra in vacanza contro il Lecce al tornare il Manchester City contro la Roma. Ma in questo non c’è nulla di sbagliato sia chiaro, di sbagliato ci sarebbe solo non capire che Gasperini alla Roma non lo vuole quasi nessuno.