Derby, il pasticcio di un paese dove il rispetto del tifoso viene sempre per ultimo

Domenica o lunedì? Aperitivo o cena? Spostiamo il tennis? Ah no, quella data si conosceva da due anni e arrivano tifosi da tutta Europa. Allora proviamo così: spostiamo tutto alle 18 di lunedì. Come dite? Le televisioni non vogliono? Allora no. Facciamo domenica? La Prefettura non ce la fa a gestire due eventi così grandi. Proviamo alle 21 di lunedì? Ah, avevano detto che di sera non si poteva? Vabbè ma chi se lo ricorda? Se non ci fossero di mezzo impegni familiari, lavorativi, viaggi in ballo o altri appuntamenti farebbe quasi ridere. Ma il pasticcio legato al derby, e quindi a quasi tutta la penultima giornata, ha già i contorni della classica tragicommedia all'italiana. Il primo capitolo è il più grottesco. E ci riporta al 6 giugno scorso, quando con largo anticipo la Lega ha stilato i calendari. In maniera automatica, con l'intelligenza artificiale (anche se sembra deficienza in questo caso) dove si possono inserire diversi parametri tra cui il tentativo di non concomitanza con altri grandi eventi sportivi e non .

La data della finale degli Internazionali di tennis si conosceva da due anni, ma forse si sono dimenticati di spuntare la casella. E ora eccoci qui, ad assistere ad una riunione di condominio dove ognuno cerca di far valere la propria idea. Nessuno, però, pensa minimamente ai tifosi. O ai clienti visto che parliamo ormai in termini meramente commerciali. I biglietti del derby sono stati già venduti, a peso d'oro. Ancora più cari quelli per il Tennis. Ma ad oggi chi ha comprato quel biglietto non sa se potrà andare allo stadio. Perché c'è chi lavora il pomeriggio di lunedì (non è così strano eh), chi ha figli da gestire da solo o chi semplicemente si era organizzato la settimana in un altro modo. A Roma come a Genova, Napoli, Torino o Como. L'orario delle 12,30, almeno nella capitale, comporterebbe un disastro organizzativo annunciato. Oltre ai 40 mila romanisti dell'Olimpico ci sarebbero infatti i 20 mila del tennis e i 10 mila laziali a Ponte Milvio. La soluzione più intelligente porterebbe alle 20,45 di lunedì, ma così la Procura si smentirebbe da sola su quello strano assioma: derby di sera scontri sicuri. Come se di giorno non fossero mai avvenuti. Oggi arriverà la decisione, e probabilmente scontenterà almeno una parte degli attori in causa. E i tifosi? Ma chi se ne frega, paghino e basta.