Ecco la Roma di Fonseca: l’azione del gol di Pellegrini è incredibile – VIDEO

Il primo gol in stagione segnato da Lorenzo Pellegrini a Firenze è frutto di un azione corale della Roma. Una manovra di dieci passaggi , un coast-to-coast che parte da Pau Lopez fino ad arrivare a Dzeko, passando per Diawara e per l’esterno di Florenzi che serve il numero 7 giallorosso. Il trequartista della Roma poi porta palla fino al limite dell’area, scambia con Dzeko che gli restituisce il pallone e di prima intenzione, con un destro preciso, batte Dragowski.

Un’azione che come quella di Udine nel gol di Kluivert o quella che porta al gol Zaniolo contro il Napoli, è il risultato del lavoro di Fonseca. “La mia squadra sta cambiando il modo di pensare”, ha detto ieri dopo la partita. Ora se ne stanno accorgendo tutti.