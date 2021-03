Roma-Napoli: Dzeko alle prese col flessore, problemi anche per Pellegrini

Una stagione non delle migliori quella di Dzeko. Dal litigio con Fonseca, con conseguente ritiro della fascia, ai vari infortuni. Il bosniaco era appena rientrato da un problema all’adduttore e ora è alle prese con un fastidio al flessore della coscia destra. Nella partita contro il Napoli è stato sostituito prima del 70′ con Mayoral e mentre andava a sedersi in panchina si toccava la parte dolente. Fonseca spera che non sia nulla di grave, anche se le condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. La Roma ha davanti a sé un cammino impegnativo visti i quarti di Europa League da giocare ad aprile contro l’Ajax. Il ricambio tra il bosniaco e l’attaccante spagnolo è fondamentale in tal senso ed è importante avere entrambi al 100%. Anche Lorenzo Pellegrini fa impensierire il tecnico portoghese, che dal punto di vista degli infortuni in squadra non può dirsi felice. Dopo la sostituzione con Kumbulla è andato a sedersi in panchina, dove ha applicato una borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra. Le sue condizioni sono da valutare anche in ottica Nazionale, visto che il numero 7 giallorosso è stato convocato in azzurro dal CT Mancini.