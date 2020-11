Dzeko, positivo anche il terzo tampone. Salta il Parma

Fumata nera per il ritorno in campo di Edin Dzeko. Come anticipato in mattinata, terzo tampone positivo per il bosniaco, che non sarà così a disposizione di Fonseca per la gara di domenica in programma alle 15 allo Stadio Olimpico contro il Parma. Una rincorsa che si ferma così a pochi giorni dalla sfida e che costringerà la punta a vedere da casa i compagni di squadra. In campo ci sarà – come accaduto già a Genova – Borja Mayoral, con alle spalle il duo tutto esperienza e imprevedibilità formato da Pedro e Mkhitaryan. Sarà probabilmente proprio quest’ultimo un ago della bilancia importante, con Fonseca che potrà decidere nel corso della sfida di spostarlo nel ruolo di punta atipica dando così ulteriore brio all’attacco romanista.