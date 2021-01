Dzeko e non solo: Pinto a Milano per decidere il destino di Carles Perez

Torna in forte dubbio il futuro di Carles Perez alla Roma. L’arrivo di Sanchez, che eventualmente arriverebbe a Roma al posto di Dzeko, toglierebbe ancor più spazio allo spagnolo e per questo, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, Tiago Pinto sarebbe a colloquio con l’intermediario di Perez per studiare un piano che chiarisca poi il destino dello spagnolo. La conferma alla Roma sarebbe infatti tutt’altro che certa e non è da escludere un ritorno in Spagna per provare a rilanciare la propria carriera. Potrebbe così riaprirsi l’ipotesi di prestito scartata qualche giorno fa dall’entourage del giocatore, che adesso sarebbe al lavoro con lo stesso Pinto per capire i margini di manovra. Non soltanto Edin Dzeko quindi per Tiago Pinto, atteso a un vero battesimo di fuoco giallorosso in questa ultima parte di mercato invernale.