Roma, la nuova maglia New Balance 2021-2022: lo spoiler arriva dal web?

Il kit home su un sito specializzato nella vendita di materiale ufficiale, che dopo un po' cancella la pagina. C'era lo sponsor Digitalbits, apparso per la prima volta nella conferenza di Mourinho

La nuova maglia della Roma, la prima targata New Balance, potrebbe essere finalmente arrivata. Lo spoiler sarebbe "merito" di Ultrafootball.com, sito specializzato nella vendita di materiale ufficiale del mondo del calcio che ha pubblicato e messo in vendita il kit casa della prossima stagione. Salvo poi rimuoverlo dopo un po'. Perché? Si sono resi conto di aver anticipato l'uscita ufficiale oppure hanno per errore pubblicato una maglia in realtà non ufficiale?