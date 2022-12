Dybala vince il Mondiale e posa con la fidanzata. Ecco il commento di Wanda Nara

“Non ci sono parole all'altezza di quello che hai fatto oggi, il mio corpo esplode di felicità e amore per te. Fantastico poterti vedere da vicino realizzare il tuo sogno e quello di tanti altri. Ti amo con tutta la mia anima vita mia, non ti ferma nessuno” questa la dedica di Oriana a Dybala, da ieri sera Campione del Mondo, sul suo profilo Instagram. Le foto insieme con la medaglia appena finita la partita, un cuoricino e una bandiera dell’Argentina che accompagnano la didascalia del post, l’ennesimo “Ti amo” nelle storie, il legame tra i giovani ragazzi è solido come non mai. La compagna del numero 21 della Roma è stata la sua più grande sostenitrice in questo Mondiale e nella vita dal giorno zero. La cantante, modella, attrice, e nota influencer originaria di Buenos Aires aveva conosciuto La Joya proprio l’anno successivo alla Coppa del Mondo dell’ormai lontano 2018 e da quel momento non ha mai smesso di seguirlo in lungo e in largo. Qualche giorno prima dell’attesissima finale, la 26enne aveva raccontato a Espn di aver raggiunto il fidanzato in Qatar subito dopo la fase a gironi. “Penso che a questo livello siano tutti super competitivi e vogliano essere in campo oltre a sentirsi felici di appartenere a un gruppo così ristretto di prescelti” spiega Sabatini“Paulo è una persona molto paziente, perseverante, non si arrende mai”. Il fatto di non averlo visto spesso impiegato in campo non ha mai condizionato il pensiero della giovane sul potenziale della sua dolce metà, che scelto infatti da Scaloni negli ultimi minuti è stato uno dei protagonisti ai rigori nella partita di ieri sera.