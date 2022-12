Dybala, una mask formato Mondiale: dopo i Maneskin tocca ai compagni argentini

La Dybala mask, da quando è arrivato a Roma, è diventata popolare tra i tifosi vip giallorossi. Il primo, in ordine cronologico, è stato Flavio Cobolli. Il noto tennista di fede romanista con un passato nelle giovanili giallorosse, dopo aver vinto contro il russo Safiullin con un doppio 6-4 ha voluto omaggiare il successo con la Dybala mask. Poi, non poteva mancare Damiano dei Maneskin. Il famoso frontman del gruppo rock romano, nelle prime settimane capitoline della Joya, ha postato sui social una foto con la sua celebre esultanza. E Paulo, poco dopo, ha repostato lo scatto. Dopo Damiano, un'altra cantante romanista non ha resistito al fascino della maschera del gladiatore. Noemi, in seguito alla vittoria della Roma contro l'Empoli per 2-1 del 12 settembre, ha celebrato la rete della Joya con la Dybala mask.