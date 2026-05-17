La Roma vince il derby grazie ad un super Mancini e si porta al quarto posto in zona Champions. Il successo è stato celebrato ampiamente dopo il triplice fischio, ma anche sui social non mancano i commenti e i messaggi dei calciatori giallorossi. A spiccare è il post di Paulo Dybala che ne ha approfittato per punzecchiare un vecchio 'amico'. "Anche se non c'era il mio amico...mi sono divertito lo stesso. Magica Roma", scrive su Instagram riferendosi all'ex Lazio Guendouzi, protagonista di risse e scaramucce con la Joya nei derby passati. Tra la carrellata di foto pubblicate anche quella in compagnia di Oriana e la piccola Gia al triplice fischio. L'ex Juve è stato protagonista di una partita di livello con tante giocate di spessore e classe, oltre ad aver realizzato su corner l'assist per il raddoppio di Mancini. Nei prossimi giorni si discuterà ancora del rinnovo, ma la sensazione è che Paulo sia troppo innamorato della sua Roma.

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