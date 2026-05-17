Domenica di festeggiamenti per la Roma che fa suo al derby contro la Lazio, facendo anche un balzo in classifica al quarto posto a 90 minuti dalla fine del campionato. La squadra di Gasp domina la stracittadina con Mancini mattatore, autore di una super doppietta. Al fischio finale i giallorossi si sono presi l'abbraccio dello stadio, ma la festa è continuata anche fuori dal campo con i social protagonisti. Un po' tutti i giocatori hanno voluto celebrare il successo con post e storie. A spiccare è il post di Paulo Dybala che ne ha approfittato per punzecchiare l'ex Lazio Guendouzi. Era il primo derby, invece, per Donyell Malen che ha commentato così: "La città è nostra stasera". Seguito a ruota da Rensch, "Roma è giallorossa". Più sobri Celik e Wesley che hanno festeggiato con il più classico dei "Daje Roma". Un messaggio speciale, infine, da parte di Pellegrini che ha postato una foto in compagnia di Mancini sotto la Sud ormai vuota: "Stessa foto, stesse emozioni, stessi vincitori. Dajeeee bomber".