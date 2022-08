Dybala punta la Juve: “Sudore e gioco di squadra”. Zalewski: “Testa a Torino”

La Roma centra la seconda vittoria consecutiva nelle prime due di campionato, ancora per 1-0. Sui social i giocatori giallorossi hanno esultato per i tre punti non così scontati arrivati stasera con la Cremonese: "Tre punti guadagnati con il sudore e gioco di squadra!! Avanti cosi!! Si pensa subito alla prossima! Daje Roma!", scrive Paulo Dybala su Instagram. E la prossima non è una partita come le altre: è il ritorno a casa Juventus. La Joya ha dedicato poi una story anche a Wijnaldum, così come Roger Ibanez che poi commenta con un "+3" sulla partita. Anche Zalewski celebra il successo di stasera: "Tre punti fondamentali ed esordio stagionale in un Olimpico incredibile. Ora testaa Torino, daje Roma!".