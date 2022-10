Dybala, ecco un altro tatuaggio top secret. L’artista ha lavorato anche con Vinicius

Tra le cure per sperare di poter andare al Mondiale e i giri da turista per scoprire le meraviglie di Roma, Paulo Dybala trova anche il tempo per dedicarsi a una delle sue recenti passioni: i tatuaggi.

La coppia argentina in questi giorni si è infatti rivolta a uno dei più famosi tatuatori della scuola realistica, Cristian Marin (in arte Honart), bravo come pochi a trasformare il nero e grigio per animare visi e figure sulla pelle dei suoi clienti sparsi in tutto il mondo, tra cui spiccano vari calciatori, come Vinicius del Real Madrid.