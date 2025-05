Dybala e il retroscena su Tiago Pinto: “Voleva darmi la numero 10 ma ho rifiutato”

Le sue parle: "Non ho accettato per rispetto di Totti. Lui è amatissimo dai tifosi, dalla gente"

Paulo Dybala, nel corso dell'intervista rilasciata a Sport Illustrated, ha svelato un clamoroso aneddoto riguardante il suo arrivo alla Roma. Nel primo incontro avuto con Mourinho e con Tiago Pinto, il dirigente portoghese si era presentato con la maglia giallorossa personalizzata con il numero 10: "Totti è colui che ha indossato quella maglia. E' amatissimo dai tifosi, dalla gente e per quello che rappresenta per la città, ho pensato che non fosse il momento adatto per prendermi la 10". Queste le prime parole di Dybala che poi conclude: "Nessuno l'aveva indossata dopo di lui, ero appena arrivato e nonostante venissi da un club come la Juventus, dissi a Tiago che per rispetto avrei preso il 21".