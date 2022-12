Dybala: “Combatto per la mia Roma”. Zalewski eliminato dal Mondiale

"Ho fatto di tutto per giocare l’ultima sfida con la Roma , ho parlato con Mourinho e durante la settimana che portava alla sfida col Torino mi ha chiesto come stessi - ha dichiarato Paulo Dybala -. Io gli ho risposto che se avesse avuto bisogno sarei stato a disposizione. Sono entrato in campo, mi sono sentito bene e la mia prestazione è stata positiva. E quella partita giocata ha portato anche alla convocazione con l’ Argentina ". Per ora la Joya non ha ancora giocato al Mondiale , ma non ha perso il sorriso . Chi, invece, saluterà il Qatar e tornerà a Trigoria è Nicola Zalewski . La sua Polonia è stata eliminata agli ottavi dalla Francia . Anche Francesco Totti ha parlato della competizione internazionale: "Come sempre succede ci sono state delle polemiche prima dell’inizio, ma non posso negare che mi sono divertito a vedere i gironi di questo Mondiale e sono curioso di vedere cosa succederà adesso. Mi dispiace che non ci sia l’Italia, ovviamente, ma a livello calcistico ho visto buone cose".

In attesa di riunirsi a Trigoria e poi partire per il ritiro in Portogallo prima della ripresa del campionato, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola si sono allenati insieme a Dubai, dove sono in vacanza con le proprie famiglie. Continua la fase di recupero dall'infortunio per Wijnaldum, che ha saltato tutta la prima parte di stagione. L'olandese dovrebbe tornare con i suoi compagni di squadra in Algarve. Sullo sfondo c'è sempre il calciomercato. Justin Kluivert potrebbe essere riscattato già a gennaio dal Valencia. La Roma ha comunicato le sue condizioni al club spagnolo e si continua a trattare. Tiago Pinto guarda anche al futuro, in particolare per la porta. Rui Patricio si avvicina ai 35 anni e il suo contratto scade nel 2024. Svilar, anche in Giappone, ha dimostrato di non essere all’altezza. In Italia sono due le piste seguite dal gm giallorosso.