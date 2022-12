Pellegrini, Mancini e Spinazzola si allenano insieme a Dubai

Giorni di vacanza ma con un occhio alla forma fisica e atletica. In attesa di riunirsi a Trigoria per poi partire in Portogallo dove si svolgerà un mini ritiro in occasione della sosta di campionato, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, in vacanza con le proprie famiglie a Dubai, dedicano alcune ore della giornata ad un allenamento, come si vede da una foto pubblicata su Instagram.