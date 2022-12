Argentina, Dybala insieme a Messi e Paredes: “Continuiamo con il sorriso!”

L'attaccante della Roma non ha ancora disputato un minuto al Mondiale, ma è comunque felice per il passaggio del turno della sua nazionale

L'Argentina di Paulo Dybala è volata ai quarti del Mondiale in Qatar. La Joya, che non ha ancora giocato 1' con la sua nazionale, è comunque felice per il passaggio del turno contro l'Australia (2-1). E, infatti, lo dimostra sui social. Oggi ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto con Lionale Messi e Leandro Paredes, accompagnato da un messaggio: "Continuiamo con il sorriso! Vamos".