Wijnaldum in palestra: “Una buona domenica per fare un ottimo allenamento”

"Una buona domenica per fare un ottimo allenamento. Cosa fate oggi?" scrive sui social Georgino Wijnaldum accanto a una foto che lo ritrae in palestra. Continua la fase di recupero dall'infortunio per il centrocampista olandese che ha saltato tutta la prima parte di stagione. Wijnaldum dovrebbe unirsi ai suoi compagni di squadra per partecipare al ritiro in Portogallo alla ripresa degli allenamenti, ma per il suo rientro in campo si dovrà attendere fine gennaio.