Qatar 2022, Francia-Polonia 3-1: Mbappe decisivo. Zalewski eliminato

La Francia, come da pronostico, stacca il pass per i quarti di finale. Apre le danze Giroud e poi ci pensa Mbappe a chiudere i conti con una fantastica doppietta. Il match finisce 3-1, inutile il gol della bandiera di Lewandowski al 98' su calcio di rigore. Eliminata la Polonia di Zalewski, che oggi è sceso in campo nel secondo. L'esterno della Roma ha giocato 20' ed ha collezionato la seconda presenza nel Mondiale. Nicola tornerà nella Capitale domani, farà dei giorni di vacanza e poi sarà a disposizione di Mourinho. A metà dicembre inizierà la tournée in Portogallo e il 4 gennaio ricomincerà il campionato.