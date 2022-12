Da Ultimo a Mengoni, Sanremo si tinge di giallorosso: ci sono tre romanisti

Il Festival più famoso d'Italia è alle porte, inizierà il 7 febbraio e terminerà l'11. Oggi sono stati annunciati i big in gara e come ogni anno ci saranno diversi tifosi della Roma. Le ultime due edizioni sono state vinte da grandi sostenitori dei giallorossi. Nel 2021 hanno trionfato i Maneskin , mentre nel 2022 Blanco (in coppia con Mahmood) ha alzato il Leone d'oro di Sanremo. Nel 2023 i romanisti che canteranno sul palco dell'Ariston sono tre: Ultimo , Marco Mengoni e Leo Gassman. Il primo è tra i favoriti alla vittoria finale e non ha mai nascosto l'amore per la squadra di Mourinho. Il cantautore di San Basilio è presente, quasi, ogni domenica all'Olimpico in compagnia di Antonello Venditti .

Il secondo ha recentemente confessato la sua fede calcistica: "Tifo per la Roma. La mia famiglia è romanista da generazioni e generazioni”. Anche Leo, figlio del noto attore Alessandro, non ha mai nascosto la sua passione per la squadra della Capitale: "Sono cresciuto con il mito di Totti che mi ha accompagnato per tutta la mia infanzia e adolescenza. Meglio vincere il Festival o lo scudetto? E’ chiaro, preferisco lo scudetto". Il conduttore sarà anche per questa edizione Amedeus. Il DJ romagnolo tifa Inter e ha un debole per lo Special One. Non a caso ha chiamato suo figlio José, in onore del mister portoghese.