Mercato, il Valencia può riscattare Kluivert a gennaio: le condizioni della Roma

Justin Kluivert potrebbe essere riscattato dal Valencia già nel mercato di gennaio. La Roma vorrebbe 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. I contatti tra i due club continuano. I soldi che i giallorossi potrebbero guadagnare dalla cessione dell'olandese servirebbero per dare equilibrio alle casse di Trigoria e non sarebbero investiti per la finestra di mercato invernale. Dopo un'estate tormentata, con il mancato riscatto da parte del Nizza e la trattativa saltata con il Fulham per la mancata concessione del visto, il classe '99 sembra aver ritrovato gli stimoli giusti in Spagna. In questa stagione, infatti, ha giocato 10 partite nella Liga, condite da 2 gol e 1 assist, sotto la guida di Gattuso. L'allenatore italiano lo considera insostituibile nel suo 4-3-3 e l'ha messo in cima alla lista dei giocatori da riscattare. Un feeling che, invece, non è scattato con Mourinho a Roma, dove è stato escluso dal progetto tecnico. In giallorosso (9 reti e 10 assist in 68 presenze) non è riuscito ad esprimersi al meglio e le sue qualità si sono viste solo in rare occasioni. Al Valencia sta provando a sbocciare definitivamente.