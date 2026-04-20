Il pressing di tutto il mondo Boca su Paulo Dybala non accenna placarsi. Del suo possibile ritorno in patria è tornato a parlare ancora Leandro Paredes che, durante un podcast con il famoso streamer argentino Davoo Xeneize, ha ammesso: "Ne parlo perché lui ha molta voglia, l'ho già detto". Queste le prime parole di Paredes che poi incalzato dagli interlocutori conclude: "Se verrà al Boca? Speriamo. Non aggiungo altro". La volontà del club Xeneixe di portare la Joya alla Bombonera è nota ormai da tempo. Il contratto con la Roma scadrà a giugno e i negoziati per il rinnovo non hanno prodotto per il momento a passi in avanti. Tutto però è ancora possibile. Dybala è concentrato sul recupero dall'infortunio e per conoscere la prossima tappa della sua carriera bisognerà aspettare almeno fine campionato.