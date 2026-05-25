Sono passati più di 7 giorni dalla vittoria nel derby contro la Lazio e la Roma ha conquistato la qualificazione in Champions League 7 anni dopo l'ultima volta, ma il clima stracittadina è acceso anche dopo la vittoria contro il Verona. Nella zona mista del Bentegodi, tra un autografo e un selfie, Paulo Dybala ha voluto lanciare un'altra stoccata a Guendouzi. "Come è andata col mio amico al derby? Non c'era...", e giù di risate con il tifoso che gli ha posto la domanda. Già nel post-gara di Roma-Lazio la Joya aveva lanciato una stoccata all'ex centrocampista biancoceleste, oggi al Fenerbahçe e protagonista di diverse scaramucce nei derby vissuti insieme: "Anche se non c'era il mio amico...mi sono divertito lo stesso", il messaggio dell'argentino sui social.

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