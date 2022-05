Dybala alla Roma, Candela: “È un campione, mi fido di Totti se ci ha già parlato”

L'ex terzino giallorosso: "Zalewski mi piace tanto, non fa mai 0-0. Mourinho è un vincente, mercoledì voglio vincere"

Mercoledì sera a tifare Roma sugli spalti ci sarà anche Vincent Candela. L'ex terzino campione d'Italia non vede l'ora di 'giocare' la finale col Feyenoord. A margine dell'Integration Heroes Match organizzato da Eto', a cui hanno partecipato anche Totti e Dybala, il francese ha parlato a 'Sky Sport': "Mourinho è un vincente e quindi questa partita la voglio vincere. È importante dopo 30 anni una coppa, proseguire l’anno prossimo con questa società che sta mettendo un sacco di soldi. Certo che andrò a Tirana. Se c'è un Candela adesso? Per tornare alla Roma, Zalewski non fa mai 0-0. Prende rischi, dribbling, assist. Gioca a testa alta. Poi c’è da lavorare, però è un giocatore interessante che mi piace tanto". Un pensiero immancabile anche su Dybala e l'investitura di Totti, pronto a 'dargli' la sua numero 10: "Addirittura… L’aspettiamo. È un campione, starebbe bene ovunque. Mi fido del Capitano, se ci ha parlato già lui".