Dybala: “Totti è un idolo, per il futuro sceglierò cosa è meglio per me”

L'argentino ha parlato del futuro durante l'Integration Heroes Match, in un botta e risposta con Totti

Gli occhi dei tifosi della Roma nell'Integration Heroes Match sono tutti ovviamente per Francesco Totti e Paulo Dybala. Hanno giocato insieme, scatenando ovviamente le fantasie dei giallorossi e il feeling sembra già sbocciato, non solo in campo. "Totti è un grande, un idolo per tutti quelli che amano il calcio. Le sue parole le porto con me. Non lo so cosa farò in futuro, sceglierò il meglio per me", le parole dell'argentino a 'Sky Sport' sul futuro. La Joya è stata accostata in queste settimane alla Roma, è diventato il sogno proibito della tifoseria romanista. Totti può metterc una buona parola: “Se ho parlato con Dybala? Nì, alcuni momenti sì e altri no. Anche perché se devo dargli la 10 non posso stare in campo. Io sarei pronto, se lui volesse. Roma? Bisogna sentire un po’ tutti, tastiamo il terreno. Maldini è stato molti anni fuori dal Milan prima di tornare, quindi io ho ancora un po’ di tempo", ha aggiunto poi la leggenda giallorossa.