L'Atalanta non perde tempo e agisce subito. Ieri l'addio a D'Amico. Oggi, l'ufficialità del nuovo ds: sarà Giuntoli. L'ex Napoli e Juventus ha firmato nella mattinata di oggi presso la sede di Zingonia. Ed è pronto a raccogliere il testimone di Tony D'Amico, separatosi dalla dea. E pronto alla sua nuova avventura in giallorosso. Manca solo l'ufficialità, attesa già a partire dalle prossime ore. Poi si penserà al mercato di uscita e di entrata: c'è tanto lavoro da fare.