Dove vedere Verona-Roma alle 18:30 in Tv e in LIVE streaming

La Roma sfida questa sera, ore 18:30, il Verona di Bochetti al Bentegodi. La partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A, è di fondamentale importanza per entrmabe le squadre: la Roma ha un' importante chance di portarsi al quarto posto in solitaria, mentre il Verona vuole muovere la classifica che la vede penultima a soli 5 punti. Dopo l'infortunio di Spinazzola in allenamento, Mourinho dovrebbe affidarsi a Zalewski e Karsdorp sugli esterni, mentre a centrocampo Camara e Cristante saranno costretti a fare gli straordinari.