Dove vedere Triestina-Roma alle 19:30 in TV e in LIVE streaming

Al 'Nereo Rocco' la prima trasferta della Roma di Mourinho, davanti ai tifosi e in diretta tv su Sportitalia

La Roma si prepara alla prima uscita fuori da Trigoria. Dopo le amichevoli contro Montecatini e Ternana, i giallorossi di Mourinho vanno in trasferta e stasera sfideranno la Triestina di Cristian Bucchi. Al 'Nereo Rocco' sarà una serie di prime volte per i giocatori della Roma, dal momento che allo stadio saranno presenti 1000 tifosi e il match sarà anche trasmesso in diretta tv in chiaro. Per lo Special One sarà un'altra occasione per testare il suo 4-2-3-1, con il debutto di Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe giocare uno spezzone di partita. Il numero 7 tornerà in campo dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare l'Europeo. Sono quattro gli assenti dai convocati di Mourinho per Triestina-Roma: Rui Patricio, Veretout, Darboe e Calafiori.