Covid-19, il Sassuolo esclude Locatelli e Ferrari dal match con la Roma per precauzione

Il Sassuolo perde pezzi in vista della sfida con la Roma di sabato prossimo. Locatelli e Ferrari non prenderanno infatti parte alla gara con i giallorossi. I neroverdi, dopo i casi di Coronavirus all’interno del gruppo squadra della Nazionale, hanno deciso di seguire la via della prudenza e non convocheranno i due azzurri, selezionati entrambi dal c.t. Mancini per le tre gare di qualificazione ai Mondiali del 2022. Oltre a Locatelli e Ferrari saranno assenti anche altri due big come Berardi e Caputo, rientrati in anticipo per problemi fisici e ancora non al meglio della condizione.

Di seguito la nota ufficiale del club emiliano: “A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile”.