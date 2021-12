Dove vedere Roma-Spezia alle 20:45 in TV e LIVE streaming

Lo Special One si prepara a ritrovare Thiago Motta. Favorita la coppia Abraham-Mayoral per la coppia d'attacco

Arriva all'Olimpico lo Spezia di Thiago Motta : il tecnico è stato un ex calciatore di Mourinho nell'Inter del Triplete. Il portoghese dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini fermi ai box per squalifica. Possibile vedere in attacco, dopo la buona prestazione contro il CSKA Sofia , la coppia Abraham-Mayoral . Ecco tutte le informazioni in vista del match questa sera alle 20:45

Roma-Spezia verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv compatibili con l'app, e, sempre tramite all'applicazione, sui televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La gara verrà inoltre trasmessa in diretta su Sky, che manderà in onda la gara sui canali Sky Sport, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K . La telecronaca dell'incontro per quanto riguarda DAZN sarà a cura di Riccardo Mancini, con Manuel Pasqual al commento tecnico. Sky proporrà la gara con telecronaca di Marinozzi-Minotti.