Roma-Spezia, le probabili formazioni dei quotidiani: Mayoral-Abraham in attacco

Scelte quasi obbligate per Mourinho, che non può permettersi ulteriori passi falsi

La Roma giocherà per la prima volta in stagione di lunedì in un Olimpico ancora una volta al massimo consentito. I giallorossi affrontano lo Spezia con l'unico obiettivo dei tre punti. Necessario approfittare dei passi falsi di Lazio, Juventus, Napoli e Milan. Per il match difesa obbligata, vista la squalifica di Mancini. Il centrocampo è quello tipo, formato da destra verso sinistra da Karsdorp, Veretout, Cristante,Mkhitaryan e Vina. In avanti l'unico ballottaggio è quello tra Mayoral, Shomurodov e Felix. Secondo i quotidiani sarà lo spagnolo a giocare di fianco ad Abraham, confermato dopo la buona prestazione di Sofia.