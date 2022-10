Dove vedere Roma-Real Betis alle 21:00 in TV e in LIVE streaming

La Roma attesa all'ennesimo esame della stagione, dopo quello superato brillantemente a San Siro contro l'Inter. Stasera all'Olimpico i giallorossi ricevono il Real Betis nello scontro diretto del girone C di Europa League: un doppio confronto che in sette giorni deciderà le sorti europee della squadra di Mourinho. L'obiettivo resta il primo posto nel gruppo per evitare lo spareggio con una retrocessa dalla Champions League. Alle ore 21 il fischio d'inizio della sfida contro gli uomini di Pellegrini, tra le squadre più in forma della Liga e attualmente primo nel girone con 6 punti in due gare, +3 sulla Roma. Mourinho va verso un turnover contenutissimo con Belotti e Zalewski verso una maglia dal 1'.