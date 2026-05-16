Caos su orario e giorno, ma adesso ci siamo davvero. Mancano meno di 24 ore al derby, una sfida che non sarà mai come le altre. Soprattutto quest’anno, con obiettivi e pressioni completamente diverse per le due squadre: la Roma si gioca un posto in Champions, la Lazio soprattutto l’orgoglio e l’onore. I biancocelesti arrivano all’appuntamento in piena emergenza. Dopo Romagnoli, infatti, saranno assenti anche Zaccagni e Motta. Tra i pali toccherà a Furlanetto. La Roma, invece, si presenta al derby con entusiasmo e fiducia, sia dal punto di vista mentale che atletico. La squadra di Gasperinivuole prendersi anche questa stracittadina per continuare ad alimentare il sogno Champions. Molto dipenderà anche dai risultati di Juventus e Milan, ma in casa giallorossa il messaggio è chiaro: l’unico obiettivo è conquistare i tre punti. Gasperini e la Roma sono pronti

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