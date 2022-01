Dove vedere Roma-Juve alle 18:30 in TV e in LIVE streaming

La partita sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN

Dopo la pesante sconfitta con il Milan, la Roma scende in campo questa sera alle 18:30 per la 21esima giornata di Serie A. L'avversario è la Juventus di Max Allegri (squalificato). Roma-Juve è l’ultimo bivio per un posto in Champions, e i giallorossi devono centrare la vittoria con l'obiettivo di rimanere il più possibile a ridosso delle prime in classifica raggiungere proprio i bianconeri ed allungare sulla Lazio e sulla Fiorentina (entrambe a 32 punti) con i viola che hanno disputato una partita in meno. Lo Special One dovrebbe confermare la difesa a 3 nonostante l’assenza di Mancini, e sostituire Karsdorp, fermo anche lui per qualifica, con il nuovo arrivato Maitland-Niles.