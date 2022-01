Roma-Juve, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Veretout

Maitland-Niles dal primo minuto. Salteranno il match per squalifica Karsdorp e Mancini

Dopo la pesante sconfitta con il Milan, la Roma scenderà in campo questa sera alle 18:30 per la 21esima giornata di Serie A affrontando il secondo big match del girone di ritorno. All'Olimpico arrivano i bianconeri, che non avranno neanche Allegri a guidarli, poiché squalificato nella partita contro il Napoli. Per la sfida lo Special One dovrà fare i conti con tante assenze: l'ultima comunicata ieri è quella di Zaniolo che non si è allenato in gruppo, al quale si aggiungono Karsdorp e Mancini, entrambi espulsi. Nel terzetto difensivo che vedrà la titolarità di Smalling ed Ibanez ci sarà Kumbulla, mentre sulla fascia al posto dell'olandese si potrebbe vedere già in azione il nuovo arrivo della Roma Maitland-Niles. Con Vina sulla sinistra, in mezzo al campo Cristante sarà al centro, Pellegrini a destra e Veretout a sinistra. Il francese però è in dubbio, se non ce la facesse spazio a Mkhitaryan in mezzo. Aperto il ballottaggio davanti come vice Abraham tra Shomurodov e l'armeno, poca fiducia per lo spagnolo Mayoral.