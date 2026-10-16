Dove vedere Roma-Genoa in Tv e Live Streaming

Archiviata l'amara sconfitta di mercoledì sera contro il Real Madrid, la Roma è pronta a tornare a giocare all'Olimpico contro un altro grande ex. Appuntamento contro il Genoa dell'ex De Rossi per la sfida del sabato sera valida per la settima giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini vanno a caccia di una vittoria che non è ancora arrivata al rientro dalla lunga sosta per le Nazionali, visti gli ultimi due pareggi in campionato contro Inter e Como.

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