Dove vedere Roma-Genoa in Tv e Live Streaming

I giallorossi di Gasperini vanno a caccia di una vittoria che non è ancora arrivata al rientro dalla lunga sosta per le Nazionali
Gasp: "La rosa deve essere allargata, con il Genoa i giovani dovranno farci vincere"
Archiviata l'amara sconfitta di mercoledì sera contro il Real Madrid, la Roma è pronta a tornare a giocare all'Olimpico contro un altro grande ex. Appuntamento contro il Genoa dell'ex De Rossi per la sfida del sabato sera valida per la settima giornata di campionato. I giallorossi di Gasperini vanno a caccia di una vittoria che non è ancora arrivata al rientro dalla lunga sosta per le Nazionali, visti gli ultimi due pareggi in campionato contro Inter e Como.
Dove vedere Roma-Genoa in Tv e Live StreamingRoma-Genoa, match valido per la settima giornata di Serie A Enilive, sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e in co-esclusiva su Sky: calcio d'inizio alle 20:45. Per vederla in tv sarà quindi necessario avere un abbonamento a DAZN, scaricare l'app su smart tv, oppure su una console di gioco come Xbox o PlayStation. In alternativa sarà possibile ricorrere ad altri dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM VISION Box. La gara sarà inoltre visibile sui canali di Sky Sport Calcio, Sky Go e in streaming su Now. È possibile seguire la partita con la Cronaca Live di Forzaroma.info e con gli aggiornamenti social su Instagram, Twitter e Facebook.
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