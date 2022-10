Dove vedere Inter-Roma alle 18 in Tv e in LIVE streaming

Torna il campionato dopo la sosta per la Nations League. Inter e Roma arrivano da due sconfitte. I nerazzurri sono stati battuti dall’Udinese mentre i giallorossi hanno per con l’Atalanta. La distanza in classifica è di un solo punto. Mourinho sarà squalificato e in panchina siederà il vice Foti. Convocati sia Dybala che Pellegrini, tornano anche Kumbulla e El Shaarawy. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (4V, 6N), solo tra il 1935 e il 1941 ha infilato una serie più lunga di match senza sconfitte contro i giallorossi (12 in quel caso)