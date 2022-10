Disordini nel settore del Betis: sedato il tentativo di contatto con i romanisti

Disordini nel settore ospiti riservato ai tifosi del Real Betis, in almeno quattromila arrivati questa sera all'Olimpico. Intorno all'ora di gioco, c'è stato un tentativo di contatto da parte dei sostenitori spagnoli disposti nei distinti Nord, con alcuni disordini con gli steward disposti per formare il muro con i romanisti. Attimi di tensione che hanno richiesto l'ingresso nel settore del Betis dei celerini in assetto antisommossa per prevenire un eventuale sfondamento. Già nel primo tempo le due tifoserie si erano lanciate bicchieri e altri oggetti in seguito al gol del pareggio di Guido Rodriguez. Fortunatamente ogni tentativo è stato sedato sul nascere e la situazione è quasi subito tornata alla normalità. Ieri sera erano stati registrati alcuni disordini nei pressi di un bar a Trastevere, oggi le immagini di piazza del Popolo piena di immondizia dopo il passaggio dei tifosi del Betis.