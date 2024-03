Caso dipendenti, la Roma: “Campagna contro la società”. Poi la risposta dei legali

S'infittisce sempre più il caso legato al video hard di Trigoria. La Roma ha emanato un comunicato per chiarire quanto accaduto in merito al licenziamento dell'uomo e della donna dipendenti del club protagonisti dell'ormai famoso filmato. Non si è fatta però attendere la risposta da parte del legali dell'ex lavoratrice giallorossa. Come riportato da Ansa, questo il messaggio dei suoi rappresentanti legali: "Prendiamo atto con stupore del comunicato della As Roma che non solo non nega la sottrazione del video alla ragazza coinvolta, ma conferma di non voler prendere minimamente in considerazione la posizione del calciatore omettendo ogni valutazione sul punto e attaccando nuovamente la vittima della vicenda".